Concurrent van Kumpen betrapt op gesjoemel

Alon Day, de grootste concurrent van Anthony Kumpen in de Euro Nascar, is betrapt op gesjoemel met de vering en deroll bar. De Israëliër verliest zijn punten van afgelopen zondag in Franciacorta, waardoor Kumpen derde wordt in het kampioenschap op 3 punten van de Fransman Fred Gabillon. Ook Marc Goossens, derde in Franciacorta, schuift een plaats op.