Betalen om Champions League finale voor de televisie te volgen? Dat gaat niet door zegt Liverpool

Honderden supporters van Liverpool met een kaartje voor de finale van de Champions League moeten het duel met Real Madrid zaterdag thuis op televisie volgen. Zeker vier chartervluchten naar Kiev zijn gecanceld, omdat het vliegveld in de hoofdstad van Oekraïne geen plek heeft voor de toestellen. De gedupeerde fans krijgen van Liverpool het geld terug dat ze hebben betaald voor hun toegangskaartje.

De supporters kunnen zich zaterdag bij stadion Anfield melden met hun ticket en een bevestiging van de gecancelde vlucht. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft Liverpool besloten om het geld terug te betalen. Volgens de “Reds” gaat het om zeker duizend aanhangers, waarvan sommigen wel 2.500 euro hebben betaald voor een combinatie van een vliegreis en een ticket voor de finale in Kiev.

Zowel Liverpool als Real Madrid kregen ruim 16.500 kaarten van de organisatie. De Spaanse club gaf er daar zo’n duizend van terug, omdat veel fans de kosten in Kiev te gortig vinden. Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA beklaagde zich over de torenhoge hotelprijzen in de stad. “Er wordt misbruik gemaakt van de situatie”, zei de Sloveen.

(belga)