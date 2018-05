Dit is de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent’

Tascha & Ian hebben vrijdag de vijfde editie van de talentenshow ‘Belgium’s Got Talent’ gewonnen. Het duo liet daarmee maar liefst elf andere acts achter zich tijdens de spectaculaire finale. De prijs: vijftigduizend euro en een bomvolle agenda.

Twaalf finalisten, één winnaar. De finale van ‘Belgium’s Got Talent’ was nog nooit zo spannend. Gemiddeld zagen een recordaantal van 1.127.866 kijkers de voorbije weken hoe de twaalf topacts hun plek in de finale veroverden.

Gilles Thiry, DrumSpirit, Interius Fortitudo, Get Insane, Avant Garde Collective en Aya Courouble kregen de stem van de jury. Twice, Tascha & Ian, Sonita, Leen & Angelo, Mathias Goethals en de CompAni-One werden door de kijkers naar de finale gestuurd.

Zij zetten vrijdag allemaal een laatste keer alles op alles in de finale. Uiteindelijk kwamen Tascha & Ian als winnaar uit de bus. De kijker thuis loodste de twee naar de overwinning en het bijhorende bedrag van 50.000 euro.