“Zelfs directeur moest kamperen om dochter in te schrijven”

Met vier gekke jongelingen (hun woorden) in de auto zijn ze 20 jaar geleden op het idee gekomen: waarom niet zelf een Freinetschool oprichten in Hasselt of Zonhoven? Veel slapeloze nachten en schietgebedjes heeft het gekost toen ze wisten dat ze daarvoor 51 leerlingen moesten hebben. “We waren bang dat we het nooit gingen halen. Maar niet veel later waren wij de eerste school waar ouders kampeerden om hun kind ingeschreven te krijgen”, vertellen lerares Monica Joris en directeur Carine Smeets.