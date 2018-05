“Dit Zulte Waregem hoorde in play-off 1 thuis”

U gelooft het of niet maar zondagavond zit het seizoen 2017-2018 er in de Jupiler Pro League helemaal op. Het allerlaatste Europees ticket is voor KRC Genk of Zulte Waregem, de winnaar start op donderdag 26 juli zijn Europa League-campagne in de tweede (van vier) voorronde(s). KRC Genk krijgt door Francky Dury de favorietenrol naar zich toegeschoven, maar daar is zijn collega Philippe Clement het niet helemaal mee eens. Een dialoog op basis van een viertal stellingen.