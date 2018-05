Bocholt met mes op keel

Valt zaterdag het doek over play-off 1 in het handbal? Bocholt moet in de eigen Damburg winnen van Initia Hasselt om een derde en beslissende wedstrijd uit de brand te slepen. Hasselt is bij winst - al voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis - Belgisch kampioen. In het eerste onderlinge duel overklaste bekerwinnaar Hasselt regerend landskampioen en BeNeleague-winnaar Bocholt alvast op alle fronten: 30-26. “We hebben inderdaad een lesje gekregen in efficiëntie en enthousiasme”, beaamt Serge Spooren van Bocholt.