Diamanten, slippertjes en vuil spel

Als de Grote Prijs van Monaco nog niet bestond, zou hij ook nooit bestaan. Nooit zou de FIA nog groen licht geven voor een circuit dat zo kort, zo smal, zo traag en zo gevaarlijk is. Elke keer als je erover wandelt, vraag je je af hoe het mogelijk is dat Verstappen, Vandoorne en co hier met 250 km/u langs scheuren. En toch is dat het geval, sinds 1929 al. Doorheen die 89 jaar is het circuit nauwelijks gewijzigd. Elke bocht, elk recht stuk, elke vierkante centimeter tarmac heeft zijn verhaal, zijn anekdote, zijn held, zijn crash. Een rondje doorheen de geschiedenis.