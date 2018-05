Op een terrein in Sint-Pieters-Voeren, dat eigendom is van de familie José Happart, zijn vrijdag vijf ezels, twee schapen en een geitenbok in beslag genomen. “De schapen hebben een vacht van ruim 20 centimeter dik. In de 35 jaar dat ik dit doe, is dit een van de ergste schapenverwaarlozingen die ik al heb gezien”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum.