“Nooit met gerecht in aanraking gekomen en toch de laan uit”

LEOPOLDSBURGIs louter lid zijn van een motorclub reden tot ontslag? Het overkwam François Jennen (51) uit Leopoldsburg. Hij werd de laan uitgestuurd omdat hij lid is van de Blue Angels, een motorclub in de lijn van de Hells Angels, Outlaws en Bandidos. François was aan de slag bij Tecnubel in Dessel, een bedrijf dat nucleaire installaties onderhoudt. “Ik werkte er al bijna zeven jaar, zonder problemen. En ik ben nooit met het gerecht in aanraking gekomen” zegt Jennen. “Als de Nationale Veiligheidsoverheid de veiligheidsmachtiging van een medewerker intrekt, dan hebben wij geen andere keuze”, verklaart Tecnubel het ontslag.