Rocken als een jong veulen, dat doet seventies- en eighties-sekssymbool Bryan Ferry (72) al een tijdje niet meer. Toch brengt hij op 7 juni in Antwerpen zijn grootste hits (waaronder ‘Love Is The Drug’ en ‘Avalon’) onder begeleiding van een orkest. “Het geluid van violen ontroert me al heel mijn leven. Ik ben nogal ouderwets, vrees ik.”