“Als we tegenover een andere ploeg hadden gestaan, was ik zeker niet blijer. Charleroi of een andere tegenstander, het maakt niet uit”, stelde Pascal Angillis nadat de teerlingen waren geworpen. “Wie het ook is, je moet zorgen dat je er voorbij geraakt.” Vandaag wordt in de Spiroudome de eerste wedstrijd van de best of three gespeeld. Maandagavond staat in de Alverberg match twee op het programma.