Maarten Poels behaalde in Gien al zijn derde provinciale winst. Zijn Emila haalde het bij de jaarduiven én was het snelst terug in Berbroek van de 7.664 duiven. “Het is afwachten of we het grand cru jaar 2017 kunnen evenaren, maar de druk is toch al van de ketel”, blijft hij nuchter.