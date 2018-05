Hoe gek kan wielrennen zijn? Na 184 kilometer koers op vrijdag draagt Chris Froome plots de roze trui en staat Simon Yates een half uur verderop op de achttiende plaats in het klassement. Froome deed vanop de Colle delle Finestre iets wat ongelofelijk, ongezien of misschien zelfs onwaarschijnlijk is, maar bij Team Sky zijn ze niet verrast: “Dit hadden we zo gepland.”