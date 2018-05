Drukkerij Baillien-Maris investeert 2,5 miljoen

HASSELTDe Hasseltse drukkerij Baillien-Maris legt op dit moment de laatste hand aan een fors investeringsprogramma van 2,5 miljoen euro. Het grootste deel daarvan gaat naar de nieuwste Heidelberg XL Speedmaster, het neusje van de zalm in de vellendruk. “Het resultaat is dat we niet alleen sneller, maar ook met nog hogere kwaliteit en flexibeler kunnen drukken”, zegt CEO Patrick Baillien van de familiale Hasseltse drukkerij.