Stuntwerk van Dimitri Van den Bergh: nummer een van de wereld bijt in het zand

Het evenement werd gehouden in de Veltins Arena, het voetbalstadion van de Duitse club Schalke 04. Meer dan 20.000 dartsfans volgden vanaf het veld de partijen op het podium. Daarmee werd het record uit 1939 ruimschoots verbroken. Toen zaten ruim 14.000 toeschouwers bij een toernooi in Londen. Het naoorlogse record werd eerder dit jaar gevestigd bij de Premier League Darts in Berlijn, waar 12.000 mensen op afkwamen.

“Ik ben heel ontgoocheld over mijn prestatie. Ik speelde niet goed genoeg en Dimitri was de verdiende winnaar”, reageerde Van Gerwen op Twitter. “Hij heeft zijn kansen gegrepen en strafte mijn fouten af. De fans wil ik bedanken om te komen kijken. 20.000 toeschouwers bij een dartsmatch, het is geweldig.”

I am very disappointed with my performance tonight. I did not play well enough and Dimitri was the deserving winner. He took his chances and punished my mistakes. Good luck to him for the rest of the tournament.

Thank you to all fans coming to watch. 20,000 at darts is amazing.