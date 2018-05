Provincie wil Limburgers stimuleren om meer lokaal te kopen

Genoelselderen / Herderen / Kanne / Membruggen / Millen / Riemst / Val-Meer / Vlijtingen / Vroenhoven / Zichen-Zussen-Bolder -

Het provinciebestuur wil de Limburgers stimuleren om meer lokale producten te kopen. Daarom lanceert het een online platform. Dit initiatief komt niet uit de lucht gevallen. Het systeem van de korte keten waarbij consumenten rechtstreeks bij de producent koop wint aan populariteit. Dat zien we ook in het wijnkasteel Genoels-Elderen in Riemst.