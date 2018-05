Detry haalt de cut, Pieters en Colsaerts redden het niet in PGA Championship Surrey

Thomas Detry heeft zich vrijdag in het Engelse Virginia Water (Surrey) als enige Belg geplaatst voor de finaleronden van het BMW PGA Championship golf (European Tour/7 miljoen dollar).

Detry, die een eerste ronde neerzette in 72 slagen, deed op dag twee een slag beter en dat ondanks een dubbele bogey op zijn laatste hole, waar hij donderdag nog een eagle op wegputte. Met zijn totaalscore van 143 slagen, één onder par, is hij 56e en volgt hij op elf slagen van Noord-Ier Rory McIlroy. De toernooiwinnaar van 2014 zette met zijn ronde van 65 slagen de beste score van de dag neer. In de tussenstand heeft de viervoudige majorwinnaar drie slagen voorsprong op de Engelsman Sam Horsfield en de Fransman Sébastien Gros.

Voor Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop. Pieters, die voor zijn eerste ronde 75 slagen nodig had, deed op dag twee drie slagen beter, maar met een score van 147 slagen telde hij vier slagen te veel om zich te plaatsen voor de finaleronden. Colsaerts was na een eerste ronde van 71 slagen nog 41e, maar ging de mist in met een tweede ronde in 76 slagen en eindigde net als Pieters op een 109e plaats.

De stand in het BMW PGA Championship na de tweede ronde

- par 72:

1. Rory McIlroy (NIe) 132=67-65 -12

2. Sébastien Gros (Fra) 135=69-66

. Sam Horsfield (Eng) 135=67-68

4. Tommy Flletwood (Eng) 136=70-66

5. Francesco Molinari (Ita) 137=70-67

. Alexander Noren (Zwe) 137=69-68

. Robert Rock (Eng) 137=69-68

. Kiradech Aphibarnrat (Tha) 137=68-69

9. Graeme McDowell (NIe) 138=71-67

. Alexander Levy (Fra) 138=70-68

. Branden Grace (ZAf) 138=69-69

. Fabrizio Zanotti (Par) 138=69-69

. Nino Bertasio (Ita) 138=68-70

. Lasse Jensen (Den) 138=68-70

. Mikko Korhonen (Fin) 138=68-70

. Matthew Fitzpatrick (Eng) 138=67-71

. Darren Fichardt (ZAf) 138=68-72

. Lucas Bjerregaard (Den) 138=65-73

...

56. Thomas Detry (Bel) 143=72-71

---------------------------------------------

109. Thomas Pieters (Bel) 147=75-72

. Nicolas Colsaerts (Bel) 147=71-76 .

(belga)