Aan het gerechtsgebouw van Hasselt vindt vandaag de Hazelrun plaats. Dit is een loopwedstrijd die georganiseerd werd door de gerechtelijke diensten van Limburg. Het concept is eenvoudig: via een estafetteloop zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel.