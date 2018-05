Bongonda krijgt twee speeldagen en geldboete, maar gaat in beroep

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en 800 euro opgelegd aan Théo Bongonda. Zulte Waregem gaat zoals verwacht in beroep, waardoor de flankaanvaller wel speelgerechtigd is voor het slotduel van zondag op het veld van KRC Genk.

Bongonda kreeg woensdagavond in de finale van play-off 2 na 37 minuten rechtstreeks rood. Het Bondsparket had voor die sanctie een speeldag effectieve en een speeldag voorwaardelijke schorsing gevorderd. Essevee ging niet akkoord en verscheen voor de Geschillencommissie. Die moest zich vrijdag uitspreken over de strafmaat voor zijn vliegende tackle op het bovenbeen van Lokeren-speler Marko Miric.

Het stond in de sterren geschreven dat Zulte Waregem zowel het schikkingsvoorstel als de sanctie in eerste aanleg niet zou aanvaarden. Het hoger beroep wordt immers pas volgende week, na de wedstrijd in Genk behandeld. Daardoor kan Bongonda Essevee zondag nog helpen aan Europees voetbal. De inzet van die match in de Luminus Arena is immers een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

“Botsing was onvermijdelijk”

Zulte Waregem had echter al gehoopt dat de Geschillencommissie de straf van Bongonda zou beperken tot hoogstens een voorwaardelijke sanctie. Ter zitting verwees clubsecretaris Steven Beulque naar het scheidsrechtersverslag van Sébastien Delferière, die erkende dat de actie van Bongonda niet opzettelijk was. Maar omdat de fysieke integriteit van Miric in gevaar was, moest er een rode kaart vallen.

Ook Beulque noemde een botsing tussen betrokken spelers “onvermijdelijk”. De tv-beelden toonden immers aan dat Bongonda net voor het contact wegglijdt. Secretaris en speler opperden dat Bongonda zich nog probeerde weg te trekken en de trap boven de knie van Miric niet opzettelijk was. Omdat Bongonda nooit eerder rechtstreeks was uitgesloten, concludeerde Zulte Waregem dat een lichtere sanctie toegekend kon worden. De Geschillencommissie oordeelde anders.

“Bongonda gleed zeker uit, maar dat mocht niet tot gevolg hebben dat hij zijn linkerbeen dermate hoog bracht dat de studs op de knie van Miric terecht kwamen. Het ging om een wilde tackle, dat kan niet worden betwist”, aldus commissievoorzitter Filiep De Ketelaere, die rekening hield met het blanco strafblad van Bongonda. “Het staat niet vast dat het om een opzettelijke trap ging, maar de fysieke integriteit kwam onmiskenbaar in gevaar. De indicatieve tabel voorziet voor zo’n ingreep een schorsing van 2 tot en met 5 speeldagen.”

