Calmejane eist duidelijkheid van Froome: “Wees transparant over je gegevens wanneer hele wereld aan je twijfelt”

De Franse wielrenner Lilian Calmejane heeft Chris Froome gevraagd om transparanter om te springen met zijn technische en fysiologische gegevens. De kopman van Direct Energie deed dat vrijdag, nadat Froome de negentiende etappe van de Giro op ongeziene wijze won en zo de roze trui pakte.

LEES OOK: ANALYSE. Froome verdient nu even beter dan gif en gal, een eresaluut lijkt beter op zijn plaats

“Aan Froome die zich al sinds het begin van de winter als trainingsbeest profileert op Strava (app en sociaal netwerk waarop renners wedstrijd- en trainingsgegevens als hartslag, snelheid en afstand kunnen delen)... Zet je ‘Giro pomeridiano’ online voor meer transparantie”, schreef Calmejane op Twitter.

De Fransman, die vorig jaar een ritzege pakte in de Ronde van Frankrijk, wil dat Froome de details van zijn gewonnen rit van vrijdag publiek maakt, zodat die vergeleken kunnen worden met die van zijn trainingen en mogelijke incoherenties opgespoord kunnen worden. “Opgelet, ik veroordeel zijn prestaties niet. Het is gewoon logisch dat je transparant bent over je gegevens wanneer de hele wereld twijfelt over je prestaties,” voegde Calmejane er nog aan toe.

Froome kwam in opspraak toen hij bij een antidopingcontrole in de Vuelta van vorig jaar een abnormaal hoge salbutamol-waarde in zijn bloed had. Voorlopig werd er door de bevoegde instanties nog geen uitspraak gedaan in dat dossier.

Froome qui se fait une image de « shadow worker » depuis le début de l’hiver sur Strava... Pour plus de transparence, met en ligne ton « Giro pomeridiano » — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) 25 mei 2018

Attention je ne juge pas la performance, juste, une logique implacable d’être transparent sur ses données quand on est dans la tourmente et que tout le monde doute de ses performances! 2/2 #froomey — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) 25 mei 2018

(belga)