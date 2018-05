Mitchelton-SCOTT domineert klimrit in Hammer Series in Stavanger

Het Australische Mitchelton-SCOTT is na de eerste dag de leidende ploeg in de Hammer Series in het Noorse Stavanger. Vooral dankzij Michael Albasini en Lucas Hamilton verzamelde het in de klimrit meer dan dubbel zoveel punten als het Duitse Sunweb. Het Nederlandse LottoNL-Jumbo legde op de derde plaats beslag. Quick-Step Floors werd vijfde, Lotto Soudal zevende.

De Hammer Series is een revolutionair initiatief van Velon (de vereniging van topploegen), dat vorig jaar werd gelanceerd in Nederlands Limburg. Dit jaar zijn er drie driedaagses in die Hammer Series, en het decor van de eerste daarvan is het Noorse Stavanger.

In de Hammer Series draait het niet om individueel succes, maar om ploegbelang. Tijdens de eerste twee dagen moeten renners tijdens korte, explosieve etappes punten scoren voor hun ploeg. Op basis daarvan wordt de startvolgorde bepaald voor de ploegenachtervolging op zondag. De eerste ploeg die daar over de finish komt, wint. Vrijdag stond tijdens de eerste dag van de Hammer Stavanger de klimwedstrijd gepland.

Tijdens die Hammer Climb lagen er tien zware ronden te wachten van 8,5 km, met aan het einde van iedere ronde een stevig pakket punten. Halfweg stond Mitchelton-SCOTT al met erg ruime voorsprong aan de leiding, met dank vooral aan Michael Albasini, die daags na zijn eindwinst in de Tour des Fjords een tijd in de aanval reed met Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo). Bjorg Lambrecht was achter hun rug bedrijvig in het punten scoren voor Lotto Soudal.

Sunweb veroverde het maximum van de dubbele punten aan het einde van de wedstrijd, dankzij een uitval van Soren Kragh Andersen. Lucas Hamilton zorgde met zijn tweede plek aan de finish voor nog een pak extra punten voor Mitchelton. Dat leidt de stand met 1.498 punten, liefst 853 meer dan Sunweb.

Zaterdag wordt in Stavanger de Hammer Sprint afgewerkt, een sprintcriterium.