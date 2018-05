Braziliaan die FIFA-schandaal aan het licht bracht, overleden op 74-jarige leeftijd

De Braziliaan José Hawilla, die in het kader van het corruptieschandaal bij de Wereldvoetbalbond FIFA tot een gevangenisstraf in de Verenigde Staten werd veroordeeld, is vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het Sirio Libanés-ziekenhuis van de Braziliaanse stad Sao Paulo vrijdag in een persbericht bekend. Volgens het ziekenhuis is Hawilla bezweken aan een gebrekkige ademhaling. Hij leed aan verscheidene longaandoeningen.