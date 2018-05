Bedenker van Pingu overleden

De illustrator Antonio Lupatelli, beter bekend onder het pseudoniem Tony Wolf, is op 88-jarige leeftijd overleden, zo melden Italiaanse media. Lupatelli is de geestelijke vader van het populaire figuurtje Pingu.

Lupatelli overleed al op 18 mei in het Italiaanse stadje Cremona. Hoewel Lupatelli doorheen zijn carrière aan heel wat projecten werkte, zo illustreerde hij ook sprookjesboeken en tarotkaarten, is vooral Pingu bij het grote publiek bekend.

De Italiaan bedacht het figuurtje al in de jaren tachtig, maar de populaire stop-motion kinderserie met de pinguïn in de hoofdrol liep uiteindelijk tot 2006 - en won zelfs een BAFTA, de belangrijkste Britse filmprijs. In totaal werden er 155 afleveringen van gemaakt.