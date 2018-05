Baas traiteur die mogelijk met salmonella besmette maaltijden leverde aan scholen: “Slag in het gezicht”

De zaakvoerder van de traiteur uit Harelbeke die maaltijden leverde aan de scholen waar een salmonella-uitbraak heeft plaatsgevonden, hoopt dat de oorzaak van de besmetting snel aan het licht komt. De man reageert aangeslagen op de kwestie: “Ik doe dit al meer dan 40 jaar en het is de eerste keer dat we een dag hebben dat we niet kunnen uitleveren.”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde de cijfers van besmettingen vrijdagmiddag nog naar omhoog bij. “Ondertussen hebben wij weet van 118 kinderen die zeer vermoedelijk met salmonella besmet zijn geraakt, verspreid over 37 scholen in West- en Oost-Vlaanderen”, liet woordvoerder Joris Moonens weten. “Van 37 kinderen zijn we heel zeker uit labo-onderzoek dat ze ziek zijn geworden wegens een salmonellabesmetting, bij de overige kinderen gaat het om een sterk vermoeden wegens een gelijkaardig ziektebeeld.”

Slag in het gezicht

Op bevel van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) werd de traiteur uit Harelbeke die de maaltijden leverde aan alle scholen, tijdelijk gesloten. Het is echter nog niet zeker dat het voedsel van de zaak verantwoordelijk is voor de uitbraak. Zaakvoerder Hervé Vervaeck is aangeslagen door het hele gebeuren. “Ik doe dit al meer dan 40 jaar en het is de eerste keer dat we een dag hebben dat we niet kunnen uitleveren”, zegt hij tegen VRT NWS. “Je kan ervan op aan dat ik daar van een slag in het gezicht heb en meer van dat.”

“Ik bied mijn excuses aan aan de ouders en de kinderen dat dat gebeurd is, als dat door onze maaltijden zou komen”, zegt de zaakvoerder nog.

Stalen

Vervaeck wacht nu op de resultaten van de stalen die het FAVV nam bij het bedrijf. “Ik wacht eigenlijk het onderzoek af van het Voedselagentschap die overal stalen van neemt, zowel van de goederen die hier aanwezig zijn of van het materiaal , de werkoppervlakte, de frigo’s, de diepvriezer. Wij wachten af wat er is.”