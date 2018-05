Advocaten van ouders Mawda reageren op commentaar Bart De Wever: “Laaghartige provocatie”

De advocaten van de overleden Mawda hebben gereageerd op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die had gezegd dat de ouders mee verantwoordelijk zijn omdat zij hun kind in die situatie gebracht hadden.

“Geconfronteerd met de enormiteit van deze feiten en met de rouw van de familie, met de ‘verachtelijke’ aanvallen aan het adres van de ouders door sommige politici, is ons enige nuttige antwoord om te zwijgen”, klinkt het. “Ze hebben tot doel om ons het belangrijkste te doen vergeten : een meisje van twee jaar is gestorven, gedood door een Belgische politieagent.”

Bart De Wever (N-VA) reageerde donderdag op nieuwe info over het gezin van Mawda. Zo bleek dat ze eerder al opgepakt werden nadat ze in vrachtwagens waren geklommen. “Het is erg wat die mensen overkomen is. Maar die ouders zijn niet alleen slachtoffer hier. Er is een voorgeschiedenis. Ze zijn ook in Duitsland en Engeland al uitgewezen. En hier zijn ze uit een koelwagen gehaald. Hoe tragisch de dood van dat kind ook is, je moet ook de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven te brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Het tweejarige Iraaks-Koerdisch vluchtelingetje Mawda stierf vorige week donderdagnacht op de E42 nadat ze door een verdwaalde politiekogel geraakt werd in de bestelwagen waar ze in zat. In de bestelwagen zaten meerdere illegalen. Een politiepatrouille zag die bestelwagen rijden en wilde de bestuurder doen stoppen. Maar die gaf toen plankgas, waarna de politie de achtervolging inzette.