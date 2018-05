Ook in 2019 mogelijk geen Nobelprijs voor Literatuur

De uitreiking van de Nobelprijs voor Literatuur zal mogelijk ook in 2019 niet doorgaan. De directeur van de Nobelstichting zei vrijdag in een interview met de Zweedse radio dat de prijsuitreiking ook nog naar later kan verschuiven, indien het vertrouwen in de Academie tegen dan niet is hersteld. “2019 is geen deadline”, zei Lars Heikensten.