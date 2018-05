Overpeltse Irma Briers (85) is wellicht oudste mens ter wereld met Down: “Een enorm sterke vrouw”

Antwerpen / Overpelt -

De Overpeltse Irma Briers, die geboren werd met het syndroom van Down, mocht deze maand liefst 85 kaarsjes uitblazen. Met die gezegende leeftijd is Irma naar alle waarschijnlijkheid de oudste mens ter wereld met Down. “Ik ben enorm fier dat ik zo’n unieke persoon als Irma elke dag mag bijstaan”, zegt Irma’s vaste begeleidster Monica Duipmans. Irma verblijft al sinds 1977 in Sint-Oda en overleefde haar ouders én haar drie broers en zus. “Irma is een ongelooflijk sterke vrouw”, zegt Monica. “Zelfs op haar 85ste neemt ze geen medicatie en is ze bijna nooit ziek.”