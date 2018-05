VIDEO. Op bezoek bij Simon Mignolet, de enige Belg in de Champions League-finale

Slechts één Belg zal er zaterdagavond bij zijn in het NSK Olimpiejsky-stadion in Kiev, waar Liverpool en Real Madrid strijden om de Champions League-titel. Zijn naam: Simon Mignolet. Zijn plaats: meer dan waarschijnlijk op de bank. “Maar ik heb in deze campagne mijn rol gespeeld door tegen Hoffenheim een penalty te stoppen, alleen zijn velen dat al vergeten”, grijnst de Truienaar. Wij trokken naar Engeland voor een bezoek en een babbel. Aan de hand van de acht sterren in het Champions League-logo duwden we Mignolet acht thema’s onder de neus.