Hasselt laat omstreden Leopold II dan toch op zijn sokkel staan

Hasselt - Het Hasseltse stadsbestuur heeft vrijdag een bord met uitleg laten plaatsen bij het koloniaal monument ter ere van Leopold II en zijn Limburgse medewerkers. Het monument op het Kolonel Dusartplein staat ter discussie omdat het een regime vereert dat vele Congolese doden op zijn geweten heeft.

“Als stad wilden we niet wegblijven uit het debat, maar ook niet vervallen in extremen: het monument volledig verwijderen zou de geschiedenis in al zijn facetten ontkennen, net als het monument ...