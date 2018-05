Combi’s moeten niet meer naar de controle: “Slecht signaal naar de bevolking en niet veilig”

Voertuigen van de lokale politie zijn voortaan vrijgesteld van technische controle, zo heeft de Vlaamse regering beslist. “Een slecht signaal naar de bevolking. Bovendien moeten die voertuigen vaak in moeilijke omstandigheden rijden en moeten ze technisch perfect in orde zijn. Die controle is dus zeker niet overbodig”, zeggen de vakbonden.

De federale politie moest al langer niet naar de keuring. Dat is historisch zo gegroeid en dateert nog van de periode van de rijkswacht. Speciale voertuigen zoals sproeiwagens of overvalwagens moesten niet gekeurd worden. Op een gegeven moment is dan beslist om de verplichte keuring voor alle dienstvoertuigen van de rijkswacht af te schaffen. Bij de politiehervorming erfde de federale politie die uitzonderingsmaatregel. Maar de lokale politie niet.

Nu de autokeuring een gewestelijke materie is geworden, heeft de Vlaamse regering het woord ‘federale’ laten schrappen in de betreffende wetteksten, zodat de vrijstelling nu voor alle politie geldt. Behalve in Brussel, want daar beslist het Brusselse Gewest. De nieuwe Vlaamse regel verscheen onlangs in het Belgische Staatsblad.

“Aangezien we met een eengemaakte politie zitten, was het logisch om die lijn door te trekken naar alle politiediensten. Dus zijn sinds kort zowel lokale als federale politie niet meer verplicht om hun voertuigen te laten keuren. Maar velen doen dat wel nog. Zelfs al is het niet verplicht. Omdat de korpschef het bijvoorbeeld wil”, zegt Marie De Backer van Goca, dat de technische controle in ons land regelt.

Vincent Houssin van politievakbond VSOA reageert verbaasd. “Dit is niet logisch”, vindt hij. “De voertuigen worden vaak in moeilijke omstandigheden ingezet en moeten perfect in orde zijn. Voor de veiligheid van het personeel maar evenzeer voor de andere weggebruikers. De technische controle geeft die garantie. Veel korpsen zullen wel nog naar de schouwing gaan, ook al is het niet meer verplicht. Maar als het voertuig wordt afgekeurd, moeten ze niet terug gaan om te controleren of de nodige herstellingen wel zijn uitgevoerd. En wie zegt dat er niet zal bespaard worden op herstellingen of dat wagens om budgettaire redenen langer moeten rijden dan goed is?”

Kale banden

De politie van de zone Amow (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) raakte negen jaar geleden betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Een combi die met sirene en zwaailichten op weg was naar een dringende interventie, crashte daarbij. Twee inspecteur raakten zwaargewond. De verkeersexpert stelde vast dat de voorbanden van de combi welgeteld nul millimeter inkerving hadden.

De politierechter was niet mals voor “het bijzonder slechte onderhoud van het voertuig”. De politiezone werd aansprakelijk gesteld, net als de agenten in kwestie. “Wij zijn agenten, geen garagisten”, klonk het toen. Als die verplichte technische controle nu weg valt, vrezen veel agenten dat ze vaker met interventievoertuigen de weg zullen worden opgestuurd die eigenlijk dringend naar de garage zouden moeten.

Brandweer

Vreemd genoeg zijn andere veiligheidsdiensten zoals brandweer, civiele bescherming, ziekenwagens en MUG-diensten wel verplicht hun voertuigen technisch te laten keuren. “En dat is niet meer dan logisch”, luidt het onder meer bij de Brusselse brandweer.