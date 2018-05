Amerikaanse houdt Kirsten Flipkens uit finale WTA Nürnberg

Kirsten Flipkens (WTA-69) is er vrijdag niet in geslaagd zich voor het WTA-toernooi van Nürnberg (250.000 dollar) te plaatsen. De 32-jarige Antwerpse moest in 1 uur en 2 minuten met 6-3 en 6-1 het onderspit delven voor de Amerikaanse Alison Riske (WTA-105).

Zaterdag staat Riske in de finale tegenover de Zweedse Johanna Larsson (WTA-97), die met Flipkens ook nog in de halve finales van het dubbelspel zit. Larsson plaatste zich voor de finale door de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-57) in 2 uur en 1 minuut met 4-6, 6-3 en 6-1 te verslaan.

Riske en Larsson kunnen zaterdag allebei een tweede WTA-titel op hun palmares brengen. Riske won in 2014 in Tianjin, Larsson in 2015 in Bastad. Het wordt de derde confrontatie tussen de twee, de eerste op gravel. Op hardcourt won Riske telkens in twee sets: in 2010 in de finale in Barnstaple (6-2, 6-0) en in 2014 in de eerste ronde in Guanghzhou (6-4, 7-6).

