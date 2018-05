Vlaamse overheid en Genk Green Logistics beklinken verkoop Ford-site

Brussel / Genk - De Vlaamse overheid en het consortium Genk Green Logistics hebben vrijdag de onderhandse verkoop gesloten voor de verkoop van een terrein van 42 hectare van de voormalige Ford-site. Het terrein moet zich ontpoppen tot een moderne logistieke draaischijf. Het zal wel nog jaren duren vooraleer het project klaar is, maar Genk Green Logistics hoopt in 2020 een eerste gebouw operationeel te hebben. De volledige geschatte investeringswaarde bedraagt tussen de 120 en 150 miljoen euro.

De voormalige Ford-site van in totaal 134 hectare werd opgeknipt in drie zones (A, B en C). In de A-zone komen “gemeenschappelijke functies” en zone C is gericht op “watergebonden logistieke activiteiten”. Zone B mikt op logistieke activiteiten “met toegevoegde waarde”.

Voor de ontwikkeling van die zone B duidde de Vlaamse overheid Genk Green Logistics aan, een consortium bestaande uit de Groep Machiels, MG Real Estate, Intervest Warehouses & Offices en DEME. Bedoeling is dat er op termijn een logistiek complex van 250.000 vierkante meter wordt ontwikkeld. De commerciële focus zal op e-commerce liggen.

Het consortium wil in 2020 een eerste gebouw operationeel hebben. In totaal zal het wel nog meer dan vijf jaar duren vooraleer het project volledig klaar is.

Het verlijden van de akte voor de aankoop van het terrein is gepland in het derde kwartaal van 2018. Dan zal ook de aankoopprijs van 3 miljoen euro voor het terrein betaald worden. In de loop van 2019 en 2010 zal Genk Green Logistics ook zijn bijdrage in de sloop-, sanerings- en infrastructuurwerken betalen. Dat gaat om een bedrag van 12 miljoen euro.

Het contract voor zone B van de Ford-site is volgens Vlaams minister van Werk Philipp Muyters “het laatste grote hoofdstuk van het Masterplan Ford Genk”. Dat volledige masterplan moet zorgen voor zo’n 2.500 extra jobs. Van die 2.500 jobs zal zone B volgens minister Muyters goed zijn voor 1.500 jobs. “De werkzoekendencijfers van het afgelopen jaar bewijzen dat Limburg haar achterstand ingelopen heeft, deze laatste stap in de herontwikkeling van Ford Genk vormt daar een mooi sluitstuk op”, aldus de N-VA-minister.