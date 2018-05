Studenten in de ban van ‘schurftgerucht’: UHasselt neemt maatregelen

Hasselt - De Hasseltse studentenpopulatie is in de ban van het gerucht dat bij enkele deelnemers aan de praesesverkiezingen schurft zou zijn vastgesteld. De UHasselt treft zelfs de nodige maatregelen naar aanleiding van de geruchten. “Maar geen paniek”, klinkt het daar. “De kans op een epidemie is zo goed als onbestaande.”

Is het een buiten proportie opgeblazen roddel of is het echt? Op sociale media wordt het verhaal over een schurftuitbraak in ieder geval razendsnel gedeeld onder de Hasseltse studenten.

“Ook wij hebben ...