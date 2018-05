Het Koningspaar, Elise Mertens en dansende kinderen. Dit zijn de strafste video’s van deze week.

Beringen / Heusden-Zolder / Houthalen-Helchteren - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Vorstenpaar bezoekt onze provincie

Video: tb en zb

Donderdagochtend om 9.30 uur stonden de leerlingen van De Buiteling in Paal samen met hun leerkrachten het vorstenpaar op te wachten aan het bedrijf Ridley in Beringen. De koning en koningin brachten een bezoek aan Bike Valley en fietsten daarna naar Heusden-Zolder.

LEES MEER: HERBELEEF. DE KONING EN KONINGIN FIETSEN DOOR BERINGEN EN HEUSDEN-ZOLDER

2. Elise Mertens vertrekt vandaag naar Parijs, wat zit in haar koffer?

Video: spa

Met een halve finale op de Australian Open en drie WTA-titels in de rugzak vertrekt Elise Mertens vandaag naar Roland Garros. Wat sleept de 22-jarige uit Hamont-Achel naast dat fraaie palmares nog mee richting Parijs? Mertens opent haar koffer.

LEES MEER: “Tijd doden met ‘Thuis’”

3. Kinderen beleven hun eerste fuif in de Versuz

Video: bobe

Heel wat kinderen namen donderdagavond de Hasseltse discotheek Versuz in. Voor veel kinderen betekende het feestje in de Versuz hun eerste fuif. En de ouders, die waren (uiteraard) niet toegelaten. De kinderen amuseerden zich duidelijk: “Een heel leuke fuif. Er is veel muziek, je kan stoere tattoos laten zetten en fijne foto’s nemen!”

LEES MEER: KINDEREN BELEVEN EERSTE FUIF IN VERSUZ, ZONDER HUN OUDERS

4. ’s Werelds grootste 3D-printer maakt meubels van afval

Video: spa

De Genkse start-up Colossus is volop aan het proefdraaien met een gigantische 3D-printer die zopas werd geleverd door machinefabrikant IMA uit Houthalen-Helchteren. Het toestel is uniek omdat het 50 keer sneller dan andere de meest diverse objecten kan printen. De toepassingen kunnen tot 3 op 1,5 meter groot zijn en uit tientallen soorten van gerecycleerd materiaal bestaan.

LEES MEER: ’s Werelds grootste 3D-printer maakt meubels van afval

5. Eenzaamheid op kot

Video: pxl

Welke onderwerpen zijn zelfs bij jongeren bijna onbespreekbaar? Wat is ook voor hen een moeilijk verhaal om te vertellen? En wat kunnen ze er dan wel over zeggen? Vier dagen lang schrijven acht studenten Journalistiek van de hogeschool PXL over de taboes die leven bij hun leeftijdsgenoten. Van het perfecte lichaam bij mannen, over eenzaamheid en geloof tot jonge ouders.

LEES MEER: “Eenzaamheid toegeven is de eerste stap”