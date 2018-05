Anthony Kumpen en Tom Boonen raceten vorig weekend in het Italiaanse Franciacorta. Kumpen probeert voor de derde keer Europees kampioen te worden in de Euro Nascar, Boonen zet zijn eerste stappen in de sprintracerij en moet de stiel nog leren. Wij stuurden een camerateam mee in hun kielzog voor een blik achter de schermen in een weekend dat met vallen en opstaan verliep.