Gluren bij BV's: Lesley-Ann Poppe heeft een boodschap in bikini

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Dat ex-Miss België Joke van de Velde heel erg lenig is, bewijst ze met een foto op het strand waarop ze zich aan 'de brug' waagt.



Weervrouw Jill Peeters is in haar nopjes als er interessante wolken te zien zijn in de lucht. Deze week deelde ze een foto van een formatie in de vorm van een draaikolk.



Lesley-Ann Poppe deelt een bikinifoto met boodschap. "Waarom zouden we niet gewoon van het leven genieten", vraagt ze zich af. Zij geniet alvast aan het zwembad.



Yogi en presentatrice Eva Daeleman werd eerder aangereden door een bus en net toen ze bijna was hersteld, viel ze met haar scooter op het Indonesische eiland Bali. Nu lijkt alle miserie voorbij en dat viert ze in het zwembad. "Ik mag weer in het water. Na elf dagen zweten en puffen, zo dolgelukkig. En dankbaar voor wat mijn lichaam kan. Die lelijke wonden zijn mooi geheeld en o-ja er zullen littekens zijn, maar die hebben we allemaal. Zichtbaar of onzichtbaar. Groetjes uit Bali. ik hou het nog wel effe vol, hoor. Doei!"



Stylist Jani Kazaltzis neemt het ervan in Ibiza met zijn hartsvriendin Inge Onsea, oprichtster van de Belgische modeketen Essentiel. Maar niet iedereen op het eiland is even vrolijk. "Veel te veel zon hier! En een mega vrolijke gast achter mij", schrijft hij sarcastisch.



Niels Destadsbader op een nuchtere maag, zelfs voor Niels Destadsbader zelf is het soms te veel. Dat laat de zanger weten met een foto tussen tientallen albumcovers van zijn nieuwste plaat 'Dertig'.



Presentatrice Katja Retsin trok voor haar werk naar de ezelopvang en haar hart voor dieren werd nog een pak groter. "Mijn dierenvriend-hart werd heel blij vandaag... Ook al is het schandalig dat het überhaupt moet bestaan, toch is het fantastisch dat deze lieve dieren een tweede, waarde- en liefdevol leven krijgen bij vzw Anegria in Sint-Gillis-Waas", schreef ze bij een reeks schattige foto's.



Zangeres Natalia en haar hond, dat is grote liefde. "Veel liefde hier", schrijft ze bij een foto waar de viervoeter haar een likje geeft.



Ex-zangeres bij K3 Kristel Verbeke ging donderdagavond naar Katy Perry in Het Sportpaleis en zag dat het goed was.