Broer van Salah Abdeslam onder elektronisch toezicht geplaatst in onderzoek naar overval

Mohamed Abdeslam is onder elektronisch toezicht geplaatst in het onderzoek naar de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De man mag zijn woning alleen verlaten om medische redenen, aldus het parket. Ook de tweede verdachte die in hetzelfde dossier onder aanhoudingsbevel was geplaatst, Youssef B., is onder elektronisch toezicht geplaatst.

De overval vond op 23 januari plaats toen drie bedienden ongeveer 70.000 euro naar de bank brachten. Bij hun aankomst aan de bank werden ze overvallen door een persoon met een mes, die er met het geld vandoor ging. Een maand later werden vier personen opgepakt, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Eén van die twee was Mohamed Abdeslam, die tien jaar voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van de geldtransporten.

Zowel Abdeslam als Youssef B. ontkennen elke betrokkenheid bij de overval, al wijzen ze wel in elkaars richting.