Laporte verpulvert tegenstand in tijdrit Ronde van België en neemt leiderstrui over van Greipel

De Fransman Christophe Laporte verpulverde de tegenstand in de tijdrit in de Ronde van België. Op het 10,6 km lange parcours in en rond Bornem wist hij Andriy Grivko en Brian van Goethem voor te blijven. Hij was respectievelijk 5 en 7 seconden sneller dan hen. Greipel finishte op 23 seconden van Laporte en moet zijn leiderstrui afstaan aan de Fransman.

Christophe Laporte (Cofidis) heeft vrijdag de derde etappe in de Baloise Belgium Tour op zak gestoken. De Fransman won de tijdrit van 10,6 km in en om Bornem in een tijd van 12:38.22, goed voor een gemiddelde snelheid van 50,3 km/u. André Greipel (Lotto Soudal) finishte als zeventiende op 23 seconden van de winnaar.

Laporte was aan de aankomst vijf seconden sneller dan de Oekraïner Andriy Grivko (Astana) en zeven seconden sneller dan de Nederlander Brian van Goethem (Roompot). Met Jens Keukeleire (vierde op 10 seconden), Quinten Hermans (zevende op 15 seconden) en Sean De Bie (achtste op 16 seconden) eindigden drie Belgen in de top tien.

Zaterdag staat de renners in de Baloise Belgium Tour een Ardennenrit te wachten. In de 151,4 kilometer tussen start- en aankomstplaats Wanze staan verschillende hellingen op het programma, waaronder de Muur van Hoei.