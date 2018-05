Opnieuw schietpartij op Amerikaanse school: twee gewonden

De Amerikaanse hulpdiensten zijn vrijdagochtend (lokale tijd) ter plaatse in Noblesville, in de staat Indiana. Op de lokale West Middle School opende een schutter het vuur. Daarbij raakten twee personen gewond, meldt de lokale brandweer. Het gaat om een volwassene en een jongere.

De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is vooralsnog niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De dader kon rond 09.00 uur opgepakt worden, bericht NBC News.

De leerlingen worden per bus geëvacueerd.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter



Those families have been notified



Suspect in custody



All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest