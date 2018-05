Nostalgische namiddag in 't Kempken

Dilsen-Stokkem - Op donderdag 24 mei trokken de voorleesvrijwilligers van de bibliotheek weer naar woonzorgcentrum 't Kempken om samen met de bewoners terug in de tijd te duiken. Dat deden ze aan de hand van oude erfgoedobjecten, die eerder al in de bibliotheek waren verzameld in het kader van het Erfgoedproject.

Elk jaar organiseert de bibliotheek namelijk een toonmoment waarbij de rijke collecties van de heemkundige kringen van Dilsen-Stokkem gepresenteerd worden aan leerlingen van het middelbaar onderwijs. De leerlingen helpen de kringen dan met het invoeren van de materialen in een online erfgoeddatabank.



Met de Nostalgische namiddag kent dit project een mooi vervolg. De voorwerpen waar het bij het Erfgoedproject om draait, zijn namelijk de ideale aanknopingspunten voor een reis naar het verleden.

Op die manier maakte de enthousiaste ploeg voorleesvrijwilligers van de bib er een heerlijke namiddag van voor de bewoners van 't Kempken. Ze werden daarbij bijgestaan door de leerlingen bejaardenzorg van het IMK, want ook voor hen is dit een interessante inkijk in het leven vroeger.

Het is al de derde keer dat de bib deze activiteit organiseert, en opnieuw was het een geslaagde namiddag voor jong en oud!