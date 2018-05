Oscar and the Wolf beoordeelt studenten Antwerpse Modeacademie

De Antwerpse Modeacademie heeft bekendgemaakt wie dit jaar in de jury zal zetelen en de collecties van de negen masterstudenten mag beoordelen. Niet alleen Max Colombie (Oscar and the Wolf) is een opvallende naam, ook Demna Gvasalia keert terug naar Antwerpen.

Oud-student Demna Gvasalia schudt tegenwoordig de ene na de andere verkoophit uit zijn mouw, bij zowel zijn eigen modelabel Vetements als bij modehuis Balenciaga. Maar de ontwerper maakt met plezier tijd vrij om op in het eerste weekend van juni de afstudeershow van de Antwerpse Modeacademie bij te wonen en de collecties van de negen masterstudenten te beoordelen.

Ook Max Colombie, die als Oscar and the Wolf graag Belgische mode draagt op het podium, zetelt dit jaar in de jury.

Zij krijgen het gezelschap van enkele mensen die de modewereld vanbinnen en vanbuiten kennen: Luigi Preziotti (ontwerper bij Prada), Miren Arzalluz (directeur Palais Galliera in Parijs), Sara Sozzani Maino (adjunct-hoofdredacteur Vogue Italia), Ina Delcourt (project coördinator bij Hermès), Dario Vitale (ontwerper bij Miu Miu), Jelka Music (pr-directeur bij Jean Paul Gaultier), Sheila Single (fashion director bij Purple) en Adriano Batista (hoordredacteur FY!).

Uit eigen land werden Anne-Françoise Moyson, modejournaliste bij Weekend Le Vif, fotograaf Nicolas Karakatsanis en Dominique Nzeyimana van communicatiebureau Knotoryus opgetrommeld.

SHOW2018 vindt plaats op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni in het Antwerpse Park Spoor Noord. Hier kunt u tickets kopen. Daarnaast is er op zaterdag ook een expo in het Antwerpse Handelsmuseum die het artistieke proces van de afstudeercollecties in beeld brengt.