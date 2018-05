Mooi weer om buiten te eten. En zo hoef je er niets voor te doen

Goed nieuws voor wie een picknick of barbecue plant tijdens het mooie weekend dat voor de deur staat: je hoeft er zelf helemaal niets voor te doen. Verschillende bezorgdiensten brengen al het lekkers dat je wil gewoon tot bij jou - ook in het park.

Picknick in het park

Geen zin om een pastasalade te maken of allerlei zomerse gerechten in potjes me te zeulen naar het park? Dan kun je je aanmelden bij Deliveroo en je locatie aangeven. Kies vervolgens waar jij en je vrienden zin in hebben en de fietskoerier brengt het dadelijk. Voor een knus dekentje moet je uiteraard zelf zorgen. Let wel: deze dienst is slechts beschikbaar in de geselecteerde parken.

Een overzicht:

Brussel: Warandepark, Ter Kamerenbos

Antwerpen: Middelheim, Park Spoor Noord, Stadspark

Mechelen: Kruidtuin

Leuven: Sint-Donatuspark

Gent: Citadelpark, Keizerspark

Brugge: Minnewaterpark, Koningin Astridpark

Kortrijk: Gebroeders Van Raemdonckpark, Blauwe Poorte Park

Luik: Parc de la Boverie

Barbecue aan huis

Wie geen picknickplannen heeft maar eens wil barbecueën zonder de barbecue zelf te moeten aansteken en iets voor te bereiden, vindt lekkers via Uber Eats. Het enige wat je moet doen, is de gelijknamige app downloaden en je registreren. Kies het restaurant in het menu bovenaan en wacht een half uurtje voor je gerecht arriveert.

Een paar adresjes:

Brussel: La Meute, waar ribbetjes van Belgisch vlees op je bord terechtkomen.

Antwerpen: Meat & Eat levert klassiekers uit de Frans-Belgische gastronomische keuken.

Leuven: Rotis bereidt gevogelte en vlees op de Churrasco-houtskoolgrill. Er is onder meer keuze tussen vlees van Belgische kippen, Belgische Landras of Piétran varken.

Een mobiele cocktailbar

Bij al dat eten horen natuurlijk ook verfrissende drankjes. Een leuk idee als je met een hele hoop vrienden bij elkaar zit: leg eens samen voor een cocktailparty aan huis. De retrowagen van La Croquerie rijdt uit voor een gezelschap van dertig personen en parkeert twee uur in je tuin voor 130 euro. Voor kleinere groepen wordt de basisprijs aangepast. Veel rumliefhebbers in de groep? DeRob’s Rum ‘n Roll komt graag naar je toe. Het aanbod formules is groot en begint met de zogenaamde ‘Cannonball’ vanaf 330 euro voor 50 cocktails. Hierbij zijn vier verschillende cocktails of mocktails mogelijk.