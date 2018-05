Leraren LO in Bokrijk reiken EHBO-diploma uit aan 40 leerlingen

Bokrijk

Genk - In het Sint-Jozefinstituut Bokrijk hebben leerkrachten Lichamelijke opvoeding Geert Maris en Evi Vanbilsen aan 40 van hun leerlingen een EHBO-diploma kunnen uitreiken.

“Kennis van EHBO is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je in gevallen van nood de juiste zorg kan verlenen en dat kan mensenlevens redden. Eigenlijk mag dit niet ontbreken in het aanbod van een school. Door dit in onze lessen te integreren, komen we tegemoet aan die nood.” zegt Geert Maris. Evi Vanbilsen: “EHBO is inderdaad erg belangrijk en we zijn blij dat we dit nu ook op school kunnen aanbieden. We hebben afgelopen jaren al vaker lessen EHBO gegeven tijdens de LO-uren. Nu gaan we een stapje verder en reiken we ook echt diploma’s uit.” Om dat mogelijk te maken hebben ze afgelopen zomer beide, met plezier, een cursus gevolgd. . De leerlingen zijn alvast enthousiast en hebben op vrijwillige basis deze opleiding gevolgd.

De lessen EHBO vielen deels binnen de uren LO maar ook daarbuiten hebben de leerlingen nog een volledige dag les gevolgd. Maar dat vonden ze geen probleem. Leerling Anne Cams uit het zesde jaar is erg blij dat ze op school die kans gekregen heeft: “Ik vind een EHBO-diploma erg belangrijk. Nu komt het goed van pas als leidster van de Chiro, maar ook later zal het nuttig zijn in mijn beroep. Ik ben dus erg blij dat ik op school die kans gekregen heb, anders was dat er waarschijnlijk niet van gekomen.”