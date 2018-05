In dit appartement zullen prins Harry en Meghan straks wonen

Na hun huwelijksreis naar Namibië verhuizen prins Harry en Meghan naar Apartment 1, een vleugel van Kensington Palace met vier verdiepingen en maar liefst 20 slaapkamers.

Er was al een geboorte, nu ook een bruiloft en 2018 is dus een veelbewogen jaar voor het Britse koningshuis. Dat wordt ook duidelijk in Kensington Palace, in het centrum van Londen vlakbij Hyde Park. Al sinds de 17e eeuw is dit het onderkomen van de hele Britse koninklijke familie.

Het terrein bestaat uit verschillende gebouwen. Van de 'simpele' Nottingham cottage van prins Harry, waar ook Meghan introk, tot het royale appartement van William, Kate en de drie kinderen. Omdat ze het grootste gezin zijn in Kensington Palace, en ook het dichtst bij de troon staan, hebben ze de meeste kamers ter beschikking.

Nu zou ook Harry zijn cottage verlaten en samen met Meghan verhuizen naar een groot appartement op het domein van Kensington Palace. Apartment 1 zal het optrekje heten en het zou twintig slaapkamers tellen en vier verdiepingen hebben. Momenteel zijn de verbouwingen nog aan de gang.

De kersverse hertog en hertogin van Sussex worden meteen ook de nieuwe buren van William en Kate. De appartementen van de broers zouden zelfs verschillende gemeenschappelijke deuren hebben, zodat ze elkaar makkelijk kunnen bezoeken.

De interieurs op Kensington Palace werden nog niet vaak gefotografeerd. Toen Barack en Michelle Obama op bezoek waren bij William en Kate, lieten die laatsten uitzonderlijk een aantal fotografen toe in hun appartement.