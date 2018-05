Leerlingen Bokrijk zamelen 13.500 euro in voor drie goede doelen

Bokrijk

Genk - Een recordbedrag van 13 500 euro, zo veel hebben de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk ingezameld voor drie goede doelen. Ze deden dat in het kader van ‘Internest’, de jaarlijkse goede doelenactie van de school, waarbij leerlingen zelf drie doelen kiezen en ook zelf acties op touw zetten om die goede doelen te steunen.

De leerlingen zamelden het geld in op verschillende manieren, er werd o.a. een festival georganiseerd (Bokrijk Fest), een sponsorloop, een spelvoormiddag en een bar op de speelplaats geplaatst om warme drankjes te verkopen. Daarnaast kwamen verschillende klassen nog met leuke acties zoals onder andere de rozenverkoop voor Valentijn. De goede doelen bevinden zich zowel dicht bij huis als wat verder weg.

Dicht bij huis gaat een derde van de opbrengst naar Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk dat zich inzet voor ouderen met psychiatrische problemen en dementie. Het tweede goede doel bevindt zich in Ghana, daar heeft de Betul Abla Foundation een weeshuis opgericht om kinderen een beter leven te bieden. Ten derde is er VZW Comité Kisaro, die als missie heeft de landbouw te verbeteren in Rwanda. Deze zomervakantie gaan negen leerlingen en drie begeleiders een inleefreis maken en meehelpen aan dit project.

Directeur Guy Willems was uiteraard heel blij met dit bedrag: “Onze internestacties zijn een mooi voorbeeld van de sociale betrokkenheid van onze school. Een heel team leerkrachten en alle leerlingen hebben ook dit jaar weer bewezen dat Bokrijk een school met een warm hart is!”