Wellnesstrend: duik eens in het hooi

Een ontspannen hooibad zou een nieuwe trend in wellnessland kunnen worden, berichten trendwatchers van het Amerikaanse bureau WGSN. Alpenhooi is hot, en ook bij ons gelooft men meer en meer in de heilzame werking van hooi.

Een hooibad voelt helemaal zoals het woord klinkt. Het Alpenhooi wordt ondergedompeld in een bad van 40 graden en vervolgens word je er helemaal mee bedekt. De geur van het hooi en alle stoffen die verdampen zouden zorgen voor een heel ontspannen effect op zowel lichaam als geest.

In Zuid-Tirol kennen ze dit al lang. De bergboeren, die heel vaak in de schuur overnachtten, merkten dat ze in het hooi goed konden slapen en dat het ook deugd deed aan vermoeide spieren. Rond 1890 werden behandelingen met hooi al in kuuroorden aangeboden. Hotel Heubad in Völs, Zuid-Tirol, biedt nog steeds 'het originele hooibad' aan aan hotelgasten. In de moderne versie lig je 20 minuten tussen het hooi en nog wat kruiden, en mag je nog 30 minuten uitrusten.

Geur van gras

Alpenhooi dus, the new best thing in wellnessland, berichten trendwatchers van het Amerikaanse bureau WGSN. Ook bij ons zijn er wellnesscentra die graag hooi uit de Alpen invoeren en al behandelingen met hooi aanbieden. Kraxen Stove bijvoorbeeld is een gloeiend hete ervaring met stoom en gedroogd alpenhooi. Bij deze behandeling neem je plaats in een nis en zit je met je rug tegen hooi waar hete stoom af en aan komt.



"Hooi heeft een heel heilzame werking", zegt ook Jan Willems van NatuurSpa. "Het is goed voor de luchtwegen, de bloedsomloop en doordat Alpenhooi op een bergweiland tussen de 1700 en 2000 meter hoogte groeit, komen er ook geen pollen vrij en hebben mensen met hooikoorts er geen last van. Hooi is heel ontspannend! De mineralen, etherische oliën en de natuurlijke geur van gras die uit het hooi verdampen brengen zeker rust."