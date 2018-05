Femma Banneux gaat op reis naar Hanzesteden en eiland Rügen

Banneux

Hasselt - Op zondag 13 mei stapten 36 Femmadames op de bus voor hun tiende, tweejaarlijkse reis.

Dit keer vertrokken we voor een sfeervolle week naar de Hanzesteden aan de Oostzee en het eiland Rügen. We ontdekten er monumentale koopmanshuizen, indrukwekkende kerken in typische baksteengotiek en vele middeleeuwse pleinen. Het eiland is een combinatie van een gevarieerd landschap, smalle zandstranden met torenhoge krijtrotsformaties die we per boot, per fiets en al wandelend verkenden onder deskundige begeleiding van gids Ghis