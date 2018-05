Delacre lanceert nieuwe Koninklijke doos: nu nog Belgischer

Delacre is Gebrevetteerd Hofleverancier sinds 1879 en lanceert ook dit jaar een nieuwe Koninklijke doos. Deze koekjesdoos is bestemd voor alle fijnproevers, verzamelaars en onvoorwaardelijke fans – niet alleen van het Belgische koningshuis – maar ook van het merk.

“Met deze nieuwe Koninklijke doos zetten we een jarenlange traditie verder. Het familieportret dat we ontvangen hebben van het Koninklijk Paleis is zowel eenvoudig als ontroerend. Voor onze klanten is het een manier om deel uit te maken van deze familie en velen kijken elk jaar uit naar de lancering”, legt Benoit Cardinael, Marketing Director bij Delacre, uit. “Voor deze editie kozen we voor een sober en strak design, versierd met gouden details en natuurlijk de Belgische driekleur in ruitjesmotief. Op die manier hebben we getracht om er een 100% Belgische doos van te maken… met een knipoog naar het WK voetbal van dit jaar.”

De Koninklijke doos bevat selectie van 16 koekjesvariëteiten. De limited edtion bevat onder andere de iconische recepten Marquisette, Cigarettes Russes en Biarritz. De nieuwe Koninklijke Delacre doos zal vanaf juni verkrijgbaar zijn in de reguliere verkooppunten. De verkoopprijs bedraagt 12,99 euro.