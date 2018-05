Dit zijn de vervelendste passagiers in het vliegtuig

Met de zomer in aantocht stappen velen weer in het vliegtuig richting vakantiebestemming. Maar voor je er bent, moet je vaak uren het gezelschap van een vervelende passagier tolereren. De Australische reissite AirlineRatings.com polste bij 5.300 lezers naar de gewoonten van mensen waaraan ze zich ergeren.

Op de site werd gepolst welke factoren passagiers het meest irriteren tijdens een vlucht. Op nummer één staat de passagier die niet zo fris ruikt met een totaal van 78 procent van de stemmen. Als het van de ondervraagde reizigers afhangt, houden ouders hun kroost best in toom. Een luidruchtig kind staat met 69 procent op nummer twee in de top tien met de grootste ergernissen. De top drie wordt afgesloten door mensen die zonder verpinken achteroverleunen (65 procent). Het kan geen kwaad om even aan de reiziger achter je te vragen of het al dan niet stoort als je jouw zitje naar achter schuift . Of blijf gewoon rechtop zitten.

Bekijk hier een overzicht van de meest vervelende passagiers:

1. De stinkende passagier

2. De luidruchtige baby

3. De achteroverleuner

4. De armleuningdief

5. De handbagagefan

6. De frequente plasser

7. De babbelaar

8. De actieveling

9. De arrogante

10. De raamklever

De zetelschopper

Een eerdere peiling van reissite Expedia, leidde tot iets andere top tien die werd voorgesteld in de jaarlijkse Airplane and Hotel Etiquette Study. Daaruit bleek dat mensen het hatelijk vinden als hun zitje ongevraagd beweegt (51 procent). Maar er is nog een ding dat je beter niet doet: je kousen uittrekken. Ruim 90 procent van de bevraagden vindt het frustrerend als mensen het zich makkelijk maken en hun kousen uittrekken, met eventuele hinderlijke geurtjes tot gevolg. Luidruchtige kinderen vervolledigden de top drie van deze rondvraag.