Het is zondag do or die voor KRC Genk. Als blauw-wit thuis wint van Zulte Waregem mag het zich opmaken voor de voorrondes van de Europa League. Als Genk verliest, wacht volgend seizoen een nieuw jaar zonder Europees voetbal. Wat vindt u: is het seizoen mislukt als Genk zondag geen Europees voetbal haalt? Laat het ons weten via deze poll.